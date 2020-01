Nikkie Tutorials: “Zelfs nu voelt het soms nog alsof ik iets verkeerds doe. Maar het is oké, ik ben vrij” Redactie

15 januari 2020

16u39

Bron: AD 1 Showbizz YouTube-sensatie Nikkie de Jager (25) is omvergeblazen door de impact die haar coming-out als transgender sinds maandag heeft gehad. De Brabantse, beter bekend als Nikkie Tutorials, haalde wereldwijd de media en was gisteren op Google de op drie na meest ingevulde naam. ,,Dat is bizar, maar het maakt me erg blij. Dat betekent dat mijn boodschap verspreid wordt’’, reageert ze.

Gisteren was ‘crazy’ voor Nikkie, vertelt ze in een video die ze vanochtend opnam. In de Instagram Story, waarin ze geen make-up draagt, herhaalt ze nog maar eens het doel van het delen van haar verhaal. “Ik hoop dat ik anderen kan helpen. Dit is helemaal nieuw voor mij. Maar als er één ding is dat ik wil doen, is dat de kleine Nikkie's daarbuiten helpen.’’



Ook spreekt Nikkie van surrealisme. “Zelfs nu ik er weer over praat, voelt het alsof ik iets fout doe. Maar het is oké, want ik ben vrij!’’

De wereldberoemde visagiste onthulde maandag dat ze als jongen is geboren. Op de stortvloed aan steunbetuigingen reageerde ze gisteren emotioneel. “Ik heb gisteren mijn video geüpload. Ik had veel verschillende scenario’s in mijn hoofd, maar dit had ik nooit, maar dan ook echt nooit durven dromen”, zei ze ontdaan via Instagram. “De enorme hoeveelheid liefde en steun betekent enorm veel voor me. Heel erg bedankt! Ik ga de rest van de dag alles lezen, in mij opnemen en verwerken.”

Supertrots

Haar moeder Saskia liet weten uitzinnig van geluk te zijn met de coming-out van haar dochter. “Mijn dochter waar ik altijd al supertrots op was, maar na deze video nog meer! Diep respect heb ik voor jou! En jee wat ben jij sterk! Ik hoop zo dat je met jouw coming-out zoveel anderen kan helpen! Hou zoveel van jou”, schreef ze op sociale media.

De video ‘I am coming out’ van Nikkie gaat op YouTube richting de 24 miljoen views. Niet alleen volgers, maar ook talloze bekende mensen reageerden vol liefde en begrip naar Nikkie. Op Instagram kreeg de vlogster duizenden reacties. Zo lieten zangeres Ariana Grande en actrice Lena Dunham hartjes achter. Modeontwerper Marc Jacobs en grote merken als Guess lieten weten haar te steunen.