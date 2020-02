Nikkie Tutorials wordt vierde presentator voor Songfestival Redactie

10 februari 2020

18u21

Nikkie de Jager, beter bekend onder haar YouTube-naam NikkieTutorials, is toegevoegd aan het presentatieteam van het Songfestival, meldt de Nederlandse omroep NOS. Ze zal niet op het podium staan naast Chantal Janzen, Edsilia Rombley en Jan Smit, maar als online verslaggever paraat staan.

Naast het online verslag gaat Nikkie ook filmpjes maken met de artiesten. Ze zal ook tijdens de halve finales en de finale een rol krijgen, meldt de organisatie van het Songfestival. “Vanaf het moment dat Duncan Laurence in Tel Aviv won, had ik maar één wens: betrokken zijn bij deze Nederlandse editie van het Eurovisie Songfestival”, zegt De Jager tegen NOS. “Ik kijk er echt naar uit om mij twee weken lang volledig onder te dompelen in dit unieke festival.” De YouTube-ster plaatste ook een ludieke video op Instagram om het nieuws bekend te maken.



Sietse Bakker, de producent van het Songfestival, is blij dat Nikkie de Jager mee wil doen. “Ze is ónze internationale internetster en daar zijn we trots op! Daarnaast is Nikkie een songfestivalfan van het eerste uur en wordt ze door de trouwe songfestivalfans gezien als iemand die niet mag ontbreken tijdens deze editie van het Eurovisie Songfestival.”

De 25-jarige YouTube-ster geniet wereldwijde bekendheid met haar make-up filmpjes. Ook kwam Nikkie onlangs groot in het nieuws met haar onthulling dat ze transgender is.