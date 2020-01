Nikkie Tutorials weet wie chanteur is: “Nu moet ik een van de moeilijkste beslissingen van mijn leven maken” SDE

29 januari 2020

12u47

YouTube-ster Nikkie de Jager (25), beter bekend als Nikkie Tutorials, weet ondertussen wie de persoon is die dreigde bekend te maken dat zij transgender is. Dat vertelt ze in een nieuwe video op haar populaire YouTube-kanaal. Het stelt haar wel voor een moeilijke keuze, geeft ze toe.

De coming-out van De Jager als transgender twee weken geleden was wereldnieuws. Nikkie vertelde dat ze mede besloten had dit met de wereld te delen omdat iemand haar chanteerde met haar geheim. In haar eerste video sinds haar bekentenis roept de 25-jarige YouTube-ster op de klopjacht naar de dader van de chantage te stoppen. "Laten we ten eerste stoppen met de heksenjacht die gaande is met mensen die zeggen: we hebben hem gevonden, of de vrouw. Als iemand het recht heeft om hier meer over te vertellen, ben ik het zelf. Het is mijn verhaal."

Nikkie zegt wel dat ze inmiddels weet wie haar gechanteerd heeft. “Met de hulp van de politie hebben we exact gevonden welke mensen mij afpersten”, vertelt ze. “Ik heb hun namen, telefoonnummers, e-mailadressen en Facebook. Ik weet zelfs waar ze wonen en hoe ze mensen in mijn omgeving hebben behandeld om meer informatie te krijgen over mijn ware verhaal.”

Toen ik erachter kwam wie het was, was ik geschokt. Dit is niemand die jullie kennen”, klinkt het. “Het is zelfs iemand die ik niet persoonlijk ken. Erachter komen wie dit heeft gedaan was doodeng, maar ook erg bevrijdend. Het is eng, want je weet dat er iemand zo duivels is om iemand uit de kast te trekken. Je bent ziek in je hoofd als je dat wilt. Maar nu ik weet wie het is kan ik erop letten en dat geeft me perspectief.”

Moeilijkste beslissingen

Wat ze met deze nieuwe informatie gaat doen, weet Nikkie nog niet. “Het vergaren van deze informatie zorgde ervoor dat ik een van de moeilijkste beslissingen van mijn leven moest nemen. Het voelt alsof iedereen die iets fout doet gestraft moet worden. Maar na alle reacties en door wereldwijd nieuws te zijn, weet ik dat hier de grootste verantwoordelijkheid ooit bij komt kijken. Ik heb de kracht om een leven te vernietigen. Niet alleen dat van mijn afperser, maar ook dat van zijn familie, zijn kinderen, zijn vrienden, zijn omgeving. En sinds ik achter zijn naam ben gekomen, zit dat al in mijn hoofd. Als ik zijn naam vertel, doe ik hetzelfde als hij bij mij deed. Wil ik dat wel? Dit zou ik mijn ergste vijand niet aan willen doen.”

“Op een bepaalde manier hebben ze al hun straf gehad”, vervolgt ze. “Ze weten dat ik precies weet wie het is. Ze zullen al doodsbang zijn dat hun naam lekt bij de pers. Zijn doel was mijn carrière vernietigen, maar kijk eens waar ik nu ben. Mensen accepteren me en geven hun liefde.” En: “Dit zijn de beste 32 miljoen ‘fuck you’s’ in de hele wereld.”

De reacties op Nikkie’s coming-out waren inderdaad zo goed als allemaal liefdevol en positief. De Nederlandse mocht zelfs haar verhaal gaan doen in de talkshow van Ellen DeGeneres.