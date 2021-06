Nikkie de Jager scheurde haar jurk vlak voor de finale van het Songfestival

ShowbizzNikkie de Jager (27) aka NikkeTutorials mocht midden mei het Songfestival in Rotterdam presenteren. De Nederlandse YouTube-goeroe was een echt natuurtalent en kreeg niets anders dan lof over haar prestatie. Al ging niet alles over een leien dakje, want in een nieuwe video op haar kanaal verklapt Nikkie dat ze vlak voor de grote finale haar jurk scheurde.

Voor de grote finale van het Songfestival droeg Nikkie een prachtige roze baljurk met gekleurde diamantjes op, maar het had geen haar gescheeld of de Nederlandse make-upartieste had een andere outfit uit de kast moeten halen. Tijdens de familieshow, vlak voor de finale, ging er plots iets mis. “Op een gegeven moment stapte er iemand op mijn jurk en hoorde ik de stof plots scheuren”, vertelt Nikkie in een nieuwe video op haar kanaal.

Show must go on

Het ging bovendien niet om een klein scheurtje, want blijkbaar was de helft van de achterkant helemaal gescheurd. Maar the show must go on zoals ze zeggen en dus heeft de Jager de rest van de show gepresenteerd met een kapotte jurk. Gelukkig was er tussen de familieshow en de finale van het Songfestival een pauze voorzien. Zo kon haar styliste Marja haar jurk net op tijd herstellen.

In haar video verklapt Nikkie bovendien ook wie haar drie favorieten waren. Uiteindelijk werd Italië als grote winnaar verkozen, maar had het aan haar gelegen dan had Frankrijk zonder twijfel gewonnen. Haar tien punten gaf ze dan weer aan Malta en haar acht punten waren voorzien voor Oekraïne.

