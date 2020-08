Nikkie de Jager kan overval steeds beter een plekje geven SDE

25 augustus 2020

09u20

Bron: ANP 0 Showbizz Make-upartieste Nikkie de Jager (26) en haar verloofde Dylan (24) kunnen de Make-upartieste Nikkie de Jager (26) en haar verloofde Dylan (24) kunnen de woningoverval waar ze twee weken geleden slachtoffer van werden, heel langzaam een plekje geven. "We zien elke dag als een nieuwe dag en elke dag zetten we weer een kleine of grote stap naar herstel", zegt de wereldberoemde YouTuber in haar nieuwste video. Daarin bespreekt ze de overval kort nog een keer.

Nikkie, beter bekend als NikkieTutorials, maakt van de gelegenheid gebruik om haar fans nogmaals te bedanken voor alle steunbetuigingen die ze kreeg. "Voordat we beginnen wil ik zeggen: bedankt voor al jullie lieve berichtjes, tweets, e-mails, alles. Ik wil jullie bedanken voor alle steun na mijn laatste video.”

De make-upartieste nam de video zondag op. "Het is zo raar, want de tijd vliegt letterlijk. Maar tegelijkertijd zit je ook nog vast in de tijd, terwijl het al veertien dagen geleden is. Het is echt een superraar gevoel."



Vorige week deelde Nikkie haar eerste video sinds de overval. Daarin liet ze al weten dat het goed met haar gaat, hoewel ze haar tranen niet wist te bedwingen. Bij de overval werden Nikkie en Dylan bedreigd met mogelijk een vuurwapen. De identiteit van de vier daders, die er met een onbekende buit vandoor gingen, is nog altijd niet bekend.

