Nikkie de Jager is eindelijk getrouwd: “Mr. & Mrs. Tutorials”

TV Montage­fout gespot in ‘House of the Dragon’: “Opeens minder vingerloos”

De HBO-serie ‘House of the Dragon’ is ontzettend populair. Maar daarbij komt ook dat er heel wat oplettende fans meekijken. Zo werd er in de derde aflevering een montagefout ontdek. In een scène met koning Viserys is een speciale handschoen te zien, waardoor het - normaal gezien deels vingerloze - personage opeens twee groene vingers heeft.

15:27