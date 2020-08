Nikkie de Jager barst in eerste YouTube-video na overval in tranen uit Kees Graafland

17 augustus 2020

09u35

Bron: AD 0 Showbizz Beautyvlogger Nikkie de Jager (beter bekend als Nikkie Tutorials) heeft zojuist een filmpje gepost op YouTube om te laten weten hoe het met haar gaat. Het is de eerste video sinds zij en verloofde Dylan vorig weekend in hun huis in het Brabantse Uden werden overvallen door vier mannen. De overval was haar ergste nachtmerrie, zegt Nikkie, die meermaals in snikken uitbarst, maar paste volgens haar in die zin ook weer perfect in de huidige jaargang.

“2020 was een achtbaan”, begint de 26-jarige make-up-artiest de videoboodschap aan haar volgers, om vervolgens gelijk in snikken uit te barsten. “Ik moet nu al janken”, zegt ze.

Nikkie vertelt hoe zij en Dylan een paar dagen geleden thuis werden overvallen. “Een van mijn ergste nachtmerries die uitkwam.’’ Ze kan er niet veel over vertellen, want het politieonderzoek loopt nog. “Maar ik ben OK‘’, snikt de YouTube-sensatie. “Dat ziet er misschien niet zo uit nu op dit moment, maar ik ben het wel.”

De dramatische ervaring - Nikkie en Dylan werden bedreigd met een vuurwapen - heeft alles in perspectief gezet voor de vrouw. “Meer dan ooit besef ik dat mijn familie alles voor me betekent.” Ook beseft ze dat ze kracht haalt uit make-up en het opmaken van zichzelf en anderen. “Dat heeft me altijd veel geholpen. Bijvoorbeeld toen ik mijn kleine broer verloor. Het is als therapie voor me.” Hetzelfde geldt voor de mensen die haar volgen en sterkte wensten na de overval: “Bedankt daarvoor.”

Overval

Nikkie en haar verloofde Dylan werden zaterdag in hun eigen huis onder schot gehouden en aangevallen door vier overvallers. Lichamelijk zijn ze in orde. “Mentaal is een heel ander verhaal”, zo stelde ze zelf eerder op Instagram. De overvallers namen een onbekende buit mee uit de woning en zijn nog niet gevonden.

“Het leven is soms oneerlijk, maar we moeten blijven vechten tot het einde”, besluit Nikkie haar make-up-sessie in de nieuwe video. “Ik ben zo dankbaar dat ik vandaag weer in mijn studio kan zijn om voor jullie een video op te nemen. Ik hou van jullie”, richt ze zich tot de kijkers.

Achtbaan

Begin 2020 maakte Nikkie de Jager bekend transgender te zijn. Dat deed ze nadat een afperser dreigde bekend te maken dat zij dat is. De coming-out was wereldnieuws en iedereen wilde wat van haar. Ze verscheen in Amerika onder meer in de show van Ellen DeGeneres en in Nederland in ‘De Wereld Draait Door’. Over Ellen DeGeneres zei Nikkie later: “Ze zei niet eens hallo.” Het bleek de opmaat naar een stroom van kritiek aan het adres van de Amerikaanse presentatrice.