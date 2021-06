Nieuws over Jürgen Conings en wedstrijd Italië-Wales domineren zondagse kijkcijfers

Celebrities Familie van Amy Winehouse voelt zich ‘verraden' door nieuwe biografie, geschreven door Amy’s beste vriend

19 juni Sinds vorig week is er een nieuw boek uit over het leven van Amy Winehouse, geschreven door haar beste vriend Tyler James (39). Maar de familie van de overleden zangeres is niet bepaald blij met de uitgave. “Dit laat een vieze nasmaak achter”, klinkt het in The Sun.