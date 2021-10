Nieuwkomer wordt speelbal van dollende vakjury en jongste kandidate blijft scoren: dit was ‘De Slimste Mens’

TV Zijn lieveling Tiroler-kostuum had hij thuis gelaten, maar toch was een duidelijk gestresseerde CD&V-voorzitter Joachim Coens de speelbal van een dollende vakjury. Coens overleefde met de hakken over de sloot, terwijl Gloria Monserez als jongste kandidate alweer triomfeerde en nu al uitzicht krijgt op een finale-ticket. Verrassing Jean-Marc Mwema moest nogal onverwacht de duimen leggen.

De ene is 59 jaar, de andere 20, maar het was toch dat ‘jonkie’ dat met vlag en wimpel de zesde aflevering van ‘De Slimste Mens’ naar zich toe trok. Voorzitter Joachim Coens was duidelijk te gestresseerd, te veel bezig met ‘niet afgaan in de quiz’ en net te veel speelbal van het olijke, vrolijke jury-duo Jeroom-Jonas Geirnaert, om zijn kennis en kunde voluit te etaleren. Geen opmerking van Goens, of hij kreeg een welgemikt antwoord van het duo. Het zorgde voor een moeizaam parcours doorheen het spel. Tot en met een pijnlijk wenkende exit in de finale. Tot tegenstander Jean-Marc Mwema plots niks wist over de ‘Canadese’ ‘zanger’ en ‘dichter’ Leonard Cohen, bekend van ‘Suzanne’ en ‘Halleluja’ en zo op een gouden schaaltje Coens finalewinst aanbood. De CD&V-er aarzelde niet. Hij zuchtte -terecht- diep en opgelucht.

Blijft nog het merkwaardige parcours van presentatrice-actrice Gloria Monserez. Aan haar vierde aflevering toe en nog steeds even vlot, spontaan en vrolijk. Het woord ‘stress’ heeft ze op de Steinerschool duidelijk niet geleerd. Geen cameravrees ook, noch enige pudeur, want ze quizt zoals ze leeft. Vrank en vrij. Ongedwongen en als een puberende flapuit. Nog een paar afleveringen en we kennen haar volledige, weliswaar nog jonge, levensparcours.

Robert, beroepslacher van dienst, werd nog eens opgevoerd. Sympathieke man, dat wel, maar niet echt een meerwaarde in en coronavrije tv-studio. Blijft de jury. Die maakte dit keer écht wel het verschil. Uitstekende combinatie met de immer droge humor van Jeroom, al heeft die dit seizoen al meer geglimlacht dan alle vorige seizoenen bij elkaar, met de heerlijke onzin van Jonas Geirnaert. Meer van dat...

De leukste quotes

Coens (heeft zich niet voorbereid): ‘Ik heb wel wat met de app gedaan, maar dat is helemaal iets anders’. Waarop Van Looy: ‘Tinder is anders, ja’.

Gloria Monserez vertelt dat ze wel eens plast in de Vaart in Wijgmaal, waarop Geirnaert het meteen heeft over ‘De Gele Rivier’.

Jeroom (nadat Coens zegt dat een tattoo zetten op zijn bucketlist staat): ‘Is dat geen rare plaats om een tattoo te zetten?’

Hilarische momenten

Joachim Coens legt uit dat hij wel ‘à la Rousseau’ met een ontbloot bovenlijf zou kunnen poseren, ‘want ik heb wel een sixpack met wat meer volume en inhoud’, waarop Geirnaert het heeft over een ‘Jupiler gigapack’. En Jonas er er nog een schep bovenop doet door te melden dat hij al de penis van Erik Van Looy heeft gezien. ‘Op de parking naast de speelplaats van de lagere school’. Van Looy kreunt en zucht even, maar gaat meteen over tot de orde van de dag.

In ‘De Slimste Mens’ kan alles. Zoals een CD&V-voorzitter er toe aanzetten om een stukje opera te zingen. Coens laat zich ‘volledig en helemaal’ gaan.

Jeroom heeft het over zijn passioneel vluggertje met één van de kandidaten in ruil voor een handvol goede antwoorden. ‘Maar ik ga geen namen noemen, want dat ligt gevoelig bij zijn christendemocratische partij’.

Kantelmomenten

De quiz begint uiteraard pas na het einde van ‘3-6-9'. Gloria maakt duidelijk dat ze niks van aardrijkskunde kent en kijkt na ‘Open deur’ op een achterstand. Het is Coens die na de ‘Puzzel’ aan de leiding komt omdat hij zijn drie antwoorden snel vindt.

Het spelbeeld kantelt tijdens de fotoronde, omdat Coens veel tijd verliest en weinig goede antwoorden levert. Mwema staat fors aan de leiding.

De filmpjesronde zal beslissen wie wint of verliest. Coens heeft veel tijd nodig om goede antwoorden te vinden over de verjaardag van koningin Maxima. Gloria doet een uitstekende beurt met ‘Chateau Planckaert’. Toch is het Mwema die alle kansen heeft om te winnen. Hij scoort drie goede antwoorden, maar Monserez verrast alles en iedereen door met ‘2011' het juiste jaartal te geven van de tsunami-ramp in Japan. De jongste wint.

In de finale lijkt Coens een vogel voor de kat, tot Mwema helemaal blokkeert op een vraag over Leonard Cohen.

De eindscore (voor het finalespel)

1. Gloria Monserez 358 sec.

2. Jean-Marc Mwema 327 sec.

3. Joachim Coens 244 sec.

De stand

1. Jean-Marc Mwema 4 deelnames 2 overwinningen 1 finale gewonnen 1 finale verloren

2. Gloria Monserez 3 deelnames 2 overwinningen 1 finale gewonnen

3. Dorianne Aussems 3 deelnames 1 overwinning 1 finale gewonnen 1 finale verloren

Wiam 3 deelnames 1 overwinning 1 finale gewonnen 1 finale verloren

5. Niels Destadsbader 2 deelnames 1 finale gewonnen 1 finale verloren

6. Joachim Coens 1 deelname 1 finale gewonnen

Nieuwkomer

Klaasje Meijer, 26 jaar, uit Amsterdam, maar woont in Rotterdam. Begin dit jaar zorgde haar onverwachts aangekondigde vertrek bij K3 voor een bommetje in showbizzland en voor tranen bij de jonge fans en hun papa’s. Klaasje ‘de blonde van K3’ trekt er alleen op uit. Als muzikante, als zangeres én als actrice.

