Nieuwkomer Laurian Callebaut leerde collega's goed kennen tijdens opnames van 'GR5': "Het was erg intens. Op de duur kan je jezelf niet meer verbergen"

26 april 2020

06u00

Bron: Story 0 Showbizz Voor de Vlaamse tv-kijkers is Laurian Callebaut (29) een nieuw gezicht. De actrice maakt haar schermdebuut in de zondagavondserie ‘GR5', waarin ze de rol van Ylena speelt. De opnames, die al een half jaar achter ons liggen, bleken behoorlijk pittig te zijn. “Na een tijd leer je elkaars kleine kantjes kennen, op en naast de set", vertelt de actrice in Story.

De opnames voor ‘GR5', die in de herfst van vorig jaar werden afgerond, omschrijft Laurian graag als erg intens. “Maar wel in positieve zin”, verduidelijkt ze meteen. “We waren de hele tijd onderweg en moesten constant van de ene locatie naar de andere verhuizen. Het was ook behoorlijk zwaar op fysiek vlak. Omdat we bijna altijd buiten filmden, moesten we ons plooien naar de wetten van het weer. En dat betekent heel flexibel zijn, als ploeg. Maar het gevoel om samen op pad te zijn creëert ook een band. Op de duur leer je elkaars kleine kantjes kennen, zowel op de set als daarnaast. Je kan jezelf niet meer verbergen. De ideale voedingsbodem voor een acteur (lacht). Het kweekt een zekere mildheid, verbondenheid en collegialiteit. Voor mij voelde het een beetje aan als een scoutskamp. Alleen hebben we niet in tenten geslapen. Gelukkig, want onze nachtrust was echt heel belangrijk. De nachten waren vrij kort en ’s avonds moesten we de scènes van de dag daarna voorbereiden. Maar dat kon dus in alle rust op onze eigen kamer, in ons hotelletje of onze gîte.”

