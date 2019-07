Nieuwe VTM-reeks met Nathalie Meskens en Tine Embrechts eerst op VTM GO DBJ

31 juli 2019

20u00 1 TV Morgen start de nieuwe komische reeks ‘Gina & Chantal’ met Tine Embrechts en Nathalie Meskens in de hoofdrollen. Niets bijzonder zou je zeggen, ware het niet dat de reeks niet op VTM te zien is, maar eerst op VTM GO, de Online Video On Demanddienst van VTM.

In augustus zullen elke donderdag 2 nieuwe afleveringen te zien zijn op het platform zodat de reeks helemaal online te zien is voor ze dit najaar bij VTM wordt uitgezonden. Gina & Chantal speelt zich af in een villawijk in Noord-Limburg. Tine Embrechts speelt de rijke, wat naïeve Gina. Nathalie Meskens kruipt in de huid van haar cynische poetsvrouw Chantal. Samen worden de vrouwen meegesleurd in een mysterie dat een hele villawijk in de ban houdt en een flinke impact zal hebben op de levens van beide dames, en op dat van Nicky (Joke De Bruyn) en Eve (Tania Kloek), de beste vriendinnen van Gina. Sinds zijn start in april van dit jaar heeft VTM GO al 489.866 unieke gebruikers.