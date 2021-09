Nieuwe VTM-reeks ‘Billie vs Benjamin’ verkozen tot beste serie op International TV Series Festival in Berlijn

‘Billie vs Benjamin’ is een komische dramareeks over een links meisje en een rechtse jongen die verliefd worden op elkaar. De hoofdrollen zijn weggelegd voor Charlotte Timmers, die de rol van Billie speelt, en Ward Kerremans, die de rol van Benjamin vertolkt. Zij woonden de uitreiking samen met Sofie Peeters van Shelter live bij in Berlijn. “Wat een week! En wat een première voor Billie vs Benjamin, straf! Het creatieproces van ‘Billie vs Benjamin’ was verre van evident”, laat Peeters weten. “Het was een uitdaging om een zwaar beladen thema zoals polarisatie en politieke voorkeur breed aantrekkelijk te maken. En toch was dat van in het begin ons duidelijk doel: een relevant thema waar ieder van ons dagelijks mee te maken krijgt op een geestige manier bespreekbaar maken. Wat ben ik trots dat we er nu al internationale erkenning voor krijgen.”