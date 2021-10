Nieuwe vriendin voor ‘Big Brother’-finalist Nick

Juline (7) kampt met onzeker­heid, maar wordt verrast door Camille D’Hont: “Jij bent een prachtige meid”

8:00 In de reeks Kinderwens van HLN worden dromen van kinderen werkelijkheid. Deze week is het de beurt aan Juline, een 7-jarig meisje uit Zwevele. Ondanks haar jonge leeftijd heeft Juline al gekampt met onzekerheid en een laag zelfbeeld. Ze kijkt enorm op naar de personages uit #LikeMe. Ze droomt er dan ook van om een van de acteurs te ontmoeten... In bovenstaande video zie je hoe ze de verrassing van haar jonge leven beleeft.