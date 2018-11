Nieuwe vriendin Peter Van Asbroeck bevestigt relatie tijdens ‘Dancing With The Stars’ MVO

03 november 2018

09u35 0 Showbizz In ‘Gert Late Night’ bevestigde Peter Van Asbroeck al dat hij een nieuwe liefde had, maar veel meer wilde hij daar nog niet over kwijt. Gisteren kwam zijn vriendin, Gwen, echter voor hem supporteren tijdens ‘Dancing With The Stars’.

De twee wilden liever nog niet samen poseren, maar Gwen bevestigde wél hun relatie. Ze zat in het publiek terwijl Peter, verkleed als clown, zijn dansmoves toonde. Helaas viel hij deze week af.

“Ik ben niet single, maar we leven gewoon vrij apart”, zei Peter destijds tegen James in zijn rubriek ‘bedgeheimen’ op ‘Gert Late Night’. Hij heeft namelijk een LAT-relatie met Gwen. “Néé, het is niet gewoon een seksrelatie. Ze wil liever niet in de openbaarheid komen.”