Nieuwe versie Rode Neuzen Dag-lied met Nathalie Meskens, Niels Destadsbader, Sean Dhondt, Jonas Van Geel en Koen Wauters SDE

30 oktober 2019

08u24 9 Showbizz Nog maar twee weken geleden lanceerde Clouseau het officiële Rode Neuzen Dag-lied ‘Heel mijn hart’, maar er is nu al een nieuwe versie van het nummer te beluisteren. Koen Wauters zong het lied opnieuw in samen met ambassadeurs Nathalie Meskens, Niels Destadsbader, Sean Dhondt en Jonas Van Geel.

Met ‘Heel mijn hart’ wilde Koen Wauters zijn onvoorwaardelijke liefde en steun voor zijn kinderen uitdrukken. Het nummer werd gekozen als themalied voor Rode Neuzen Dag 2019, dat zich dit jaar inzet om alle jongeren in Vlaanderen mentaal, fysiek en sociaal sterker te maken, onder het motto #generationstronger. Twee weken geleden liet Koen Wauters echter al vallen dat hij graag een nieuwe versie van het nummer wilde maken, met de hulp van Rode Neuzen Dag-ambassadeurs Nathalie Meskens, Jonas Van Geel, Sean Dhondt en Niels Destadsbader. Het resultaat was deze ochtend voor het eerst te horen in de ochtendshow op Qmusic.

Nathalie Meskens was erg blij dat ze gevraagd werd voor deze nieuwe versie, vertelt ze. “Ik kom niet altijd in contact met jongeren of met jongeren die het moeilijk hebben en door nu mee te zingen kan ik hen laten weten: ‘hey wij zijn ook maar mensen, wij hebben het ook niet altijd even gemakkelijk. Je bent dus niet alleen. Voel je gesterkt, ook door ons.”

Later deze week kan je ‘Heel mijn hart’ door en voor Rode Neuzen Dag downloaden via de gekende kanalen (Apple Music, iTunes, Spotify, Deezer ...).