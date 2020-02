Nieuwe veelbelovende details over Frozen-attractie in Disneyland Paris CD

16 februari 2020

09u50 12 Showbizz Over enkele jaren opent in het Walt Disney Studios Park in Disneyland Paris een zone rond ‘Frozen’ en daar hoort een gloednieuwe attractie bij. Zo komt er een darkride met bootjes die volledig in het teken staat van deze populaire animatiefilm.

Het is nog wachten tot 2023 vooraleer ‘Frozen Land’ in Disneyland Paris de deuren opent voor het publiek, maar de laatste tijd raken er steeds meer details bekend over dit nieuwe gebied dat naast een zone rond Marvel en Star Wars in het Walt Disney Studios Park komt. Zo zal het gebied eruit zien als de bekende haven uit het fictieve koninkrijk Arendelle, aan de voet van een veertig meter hoge berg. Met een groot meer in het midden met daarrond restaurants, souvenirwinkels en meet-and-greet-locatie.

Maar waar de fans vooral heel erg nieuwsgierig naar zijn is de Frozen-attractie. Die zal gebaseerd zijn op ‘Frozen After All’ in het Amerikaanse Disney-park Epcot (Florida). In deze grote darkride met bootjes varen bezoekers langs verschillende scènes uit Frozen 1 en herbeleven ze de populaire animatiefilm met de hoofdpersonages Anna, Elsa, Kristoff, sneeuwpop Olaf en rendier Sven. Hoogtepunt van de rondvaart is zonder twijfel het bezoek aan het ijspaleis van Elsa waar ze de oorwurm ‘Let It Go’ zingt.

Het bijzondere aan deze attractie is dat een deel van het traject achteruit wordt afgelegd. Hoe de attractie in Parijs zal heten, is nog niet bekend. Maar op de plannen is wel duidelijk dat deze darkride groter zal zijn dan die in Amerika. Met een langere overdekte wachtrij, een groter gebouw, ruimere boten en misschien ook extra scènes.