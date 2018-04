Nieuwe tv-show voor Dan Karaty TC

27 april 2018

Dan Karaty is razend populair als jurylid in tv-shows. Vanaf vandaag is hij ook in Nederland te zien in de jury van het gloednieuwe dansprogramma 'Time to Dance'.

Dan Karaty blijft uiteraard ook wel te zien als jurylid in 'Belgium's Got Talent'. Maar de Amerikaan kon het aanbod van 'Time to Dance' niet laten liggen. "Ik ben in de eerste plaats een danser en dit programma draait volledig rond mijn grote passie", zegt hij. "In vergelijking met 'BGT' is het ook veel harder, veel meedogenlozer. Aan 'Time to Dance' doen enkel topdansers mee. Zij moeten de jury in 30 seconden overtuigen van hun kunnen. Wij beslissen dat of ze nog 'Time to Dance' hebben of dat het 'Time to Go' is. Het is soms werkelijke hartverscheurend. Ik heb als juryvoorzitter nog nooit eerder zo'n getalenteerde mensen naar huis moeten sturen." Karaty zetelt in de jury naast Robin Martens en Gianinni Semedo, beiden professionele dansers. De serie wordt uitgezonden op RTL4. Het is nu uitkijken hoe de show ontvangen wordt door het Nederlandse publiek. Indien deze show een succes wordt, lijkt het niet uitgesloten dat er ooit ook een Vlaamse versie komt.