Nieuwe tv-serie vertelt familiegeschiedenis van Superman

11u14 'Krypton' komt in maart op de Amerikaanse tv. De serie onthult waarom Superman naar de aarde werd gestuurd.

Superhelden overspoelen tegenwoordig niet alleen de cinema's, ook op tv duiken de al dan niet gemaskerde mannen en vrouwen in superstrakke pakjes massaal op. Het succes van bijvoorbeeld 'Supergirl' en 'The Flash' inspireerde de Amerikaanse zender Syfy nu tot de productie van een reeks over Superman. Of beter: over de ontstaansgeschiedenis van de wellicht meest iconische superheld uit de geschiedenis. 'Krypton' is een prequel-reeks die de avonturen van Supermans grootvader Seg-El volgt in zijn pogingen om de planeet Krypton van de vernietiging te redden (iets wat jammerlijk zal mislukken, weten we nu al). De reeks vertelt dus het verhaal over wat er gebeurde voor Superman door zijn ouders naar onze planeet werd gezonden. De reeks komt vanaf 21 maart op tv en wordt geproduceerd door David S. Goyer, die als regisseur, producer en schrijver eerder al betrokken was bij 'Batman'- en 'Superman'-films. Of de reeks ook bij ons zal worden uitgezonden is voorlopig nog koffiedik kijken.