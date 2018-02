Nieuwe topnamen in de cast van 'Dr Dolittle'-remake met Robert Downey jr. TC

07 februari 2018

09u43 0 Showbizz Selena Gomez, Michael Sheen en Antonio Banderas krijgen hoofdrollen in de nieuwe versie van de klassieke musical. Ralph Fiennes, Emma Thompson en Tom Holland doen stemmenwerk voor animatiefiguren in de prent.

Het wordt geen remake van de 'Dr Dollitlle'-versies die Eddie Murphy in de nillies afleverde. De film, met Robert Downey jr als het titelpersonage, zal volledig gebaseerd zijn op de musical uit 1967 waarin Rex Harrison de hoofdrol speelde. De opnames met de sterrencast beginnen eind deze maand in Londen. De release van de nieuwe musical is voorzien op 12 april 2019.