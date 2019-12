Nieuwe therapie moet getormenteerde Trisha helemaal uit het dal halen: “Een lepeltje dat verkeerd lag, en ik was twee dagen niet om aan te spreken” Redactie

18 december 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 1 Showbizz Het gaat stilaan beter met Trisha (36). Gelukkig. Maar de weg terug naar boven is nog heel lang. Daarom laat de zangeres zich opnieuw opnemen, in een psychotherapeutisch centrum. “Daar ben ik op m’n plek”, zegt ze in Dag Allemaal. Het relaas van een gekwelde vrouw, en een man - Kurt (49) - die zijn echtgenote niet meer zelf kon helpen.

“Mijn vier muren toch gezellig ingericht voor de komende weken... Wish me and my family good luck!" Met die boodschap, en een foto van haar kamer, laat Trisha op Facebook weten dat ze wordt opgenomen in een psychotherapeutisch centrum. Ze zal er een behandeling volgen die haar mentale problemen zal aanpakken. Voor de tweede keer in korte tijd al. Eind september stuurde de zangeres een onrustwekkende boodschap de wereld in: “Ik kan niet meer geholpen worden. Ik wil geen pokerface meer opzetten, maar ik weet niet hoe ik mezelf moet zijn. Ik ben een wrak!”

Therapie had toen aan het licht gebracht dat haar mentale problemen het gevolg zijn van een zwaar jeugdtrauma. Trisha verwijt haar ouders dat ze door een te strenge opvoeding een laag zelfbeeld heeft. “Ik zit diep”, vertelde ze eerder in Dag Allemaal. “Daarom heb ik écht nood aan een reikende hand, een knuffel, en de woorden: ‘We zijn er voor jou.’”

Miserie

Nu laat Trisha zich dus opnieuw opnemen. Kort voor haar vertrek spreken we met haar en haar man Kurt in het fitnesscentrum in Izegem dat ze samen uitbaten. Verrassend genoeg straalt de zangeres, wanneer ze in de cafetaria op ons afstapt. “Vergis je niet”, zegt Trisha wanneer we haar een compliment geven, "vanbinnen voel ik mij een wrak. Ik ben nog lang niet genezen.”

Dat is jammer. En ’t zal velen verbazen, nadat jij recent liet verstaan dat je binnenkort weer wilt optreden.

Het is een geluk - of ongeluk, ik weet niet hoe ik het moet noemen - maar Dennie (Demaro, haar nieuwe manager, nvdr) heeft jaren geleden ook diep gezeten. Door in Dag Allemaal over mijn miserie te lezen, heeft hij gezegd: ‘Ik ga Trisha hierdoor helpen.’ Hij zal mij niet laten optreden zolang ik daar niet klaar voor ben. Intussen werken we aan nieuwe liedjes, misschien ook een album.

Dat klinkt mooi, maar ben jij al klaar om je rentree te maken?

Euh, nee. (giechelt zenuwachtig) Het is nog steeds lastig om met mensen te praten. Optreden zelf zal geen probleem zijn, maar het contact met de fans achteraf... Vroeger stond ik na een optreden soms nog twee uur tussen de fans. Pas op, ik deed dat graag: een knuffel, een handtekening, een foto...

Maar?

Het is de energie die mensen van mij vragen... (slaakt een zucht) Weet je, ik ben zelf nog niet in orde. En als ik dan mensen wil opvrolijken, dat lukt me niet. Ik kan niet meer van de daken schreeuwen hoe gelukkig ik ben, want dat bén ik niet. Ik ben vooral bang. Ik worstel met vragen als: zal ik het nog wel kunnen op een podium? En: zullen de mensen mijn nieuwe ‘ik’ wel graag hebben?

Wie is de nieuwe Trisha?

Dit kan ik nu al zeggen: altijd lachen en ja knikken, en iedereen een plezier doen... Dat lukt me echt niet meer. Dat is voorbij. De nieuwe Trisha heeft meer haar op haar tanden. Als ik nu ergens geen zin in heb, doe ik het ook niet.

Je hebt te lang overal ja op ­moeten zeggen?

Dat was een automatisme, al van toen ik klein was. Als ik buitenkwam, moest ik mijn happy face opzetten. Ik wist niet meer wie ik was of wat ik wilde, want mijn ouders dicteerden alles en ik moest me daaraan houden. Anders werd ik gestraft. Mijn leven aan de zijde van Ignace (Crombé, nvdr) heeft dat nog versterkt. De show ging toen voor alles.

Toch kwamen de problemen pas aan de oppervlakte toen je al een hele tijd met Kurt samen was.

Bij hem kan ik mezelf zijn. En zo kwamen die verdrongen gevoelens geleidelijk naar boven. Het begon met depressieve klachten...

Wanneer is de bom dan helemaal ontploft?

Dit voorjaar. We hadden strubbelingen met de vorige eigenaar van de fitness, er kwam zelfs een advocaat bij kijken. Dat moet de druppel geweest zijn. Want kort daarna - we waren even op vakantie in Nederland - voelde ik mij niet goed. Ik begon vreemde dingen te zeggen in de trant van: ‘Waarom moet ik hier nog zijn?’

Was het toen dat jij besefte dat je hulp nodig had?

Trisha: Nee, maar Kurt wel. (Kurt kom erbij zitten)

Kurt: We waren aan het barbecueën, toen ik Trisha voor mijn ogen zag breken. Toen besefte ik dat ik haar niet meer kon helpen, en heb ik een ziekenwagen gebeld. (slikt) Ik heb mijn vrouw afgegeven aan de ambulanciers en gevraagd om goed voor haar te zorgen.

Trisha: Ik verbleef daar vier weken op de psychiatrische afdeling, en daarna zes weken in een psychiatrisch ziekenhuis. Nu word ik opgenomen in een psychotherapeutisch centrum, waar ik echt op mijn plek ben. Zij zijn gespecialiseerd in mijn problematiek, maar ik kon er niet eerder terecht. Trouwens, ik mag tussendoor altijd naar huis. De feestdagen zal ik gezellig met mijn gezin doorbrengen.

Je hebt die behandeling nog altijd nodig?

Trisha: (knikt) Je ziet dat niet aan mij, hé. Ik heb geleerd om een vrolijk gezicht op te zetten. Ik wíl dat niet meer, maar ik weet niet hoe ik mezelf kan zijn. Ik word daar moe van. Zelfs nu voel ik alle energie gewoon uit mij stromen.

Kurt: Trisha heeft een emotionele stoornis, het is voor haar zeer moeilijk om diepgaande relaties aan te gaan. Zij reageert ook onvoorspelbaar, wat communiceren met haar niet gemakkelijk maakt. Het vraagt veel empathie van haar omgeving.

Hoe gaat de therapie juist in z’n werk, Trisha?

Trisha: Op zich zal er niet veel verschil zijn met de therapieën die ik al achter de rug heb, alleen is deze behandeling nog meer toegespitst op mijn situatie. Ik zal veel praten, mijn problemen van mij af schrijven, inzicht krijgen door kleurentherapie. Dan komt er veel verdriet naar boven, maar dat is nodig. Je moet je verdriet omarmen om verder te kunnen.

Geven die sessies je kracht?

Trisha: In het centrum wel. Maar thuis is het soms te veel, met drie kinderen. Al zeker sinds ik afgelopen zomer meer moeder ben geworden. Hoe leg ik dat uit... Mijn kinderen zijn nu mijn alles, ik zou alles voor hen doen en laten.

Vroeger niet, dan?

Trisha: Nee, de binding die ik bij mijn ouders miste, had ik ook niet met mijn kinderen. Nu wel, ik merk dat aan kleine dingen: ik geef hen spontaan een knuffel, steek wel honderd keer per dag mijn duim omhoog als ze iets goed doen... Ik besteed veel meer tijd aan Axelle (7), Marie-Lore en Marie-Lynn (3,5). Ik ben dankbaar dat ik dat nu kan, en de kinderen voelen dat. Zij geven mij voortdurend kusjes en knuffels.

Het is misschien een vreemde vraag, maar jij hebt moeten leren om mama te zijn?

Kurt: Da’s geen vreemde vraag, da’s de nagel op de kop.

Trisha: Als ik nu iets moois aan de kinderen geef of met hen beleef, worstel ik er enorm mee dat ik dat nooit zelf heb gehad.

Heb jij nog contact met je ­ouders?

Trisha: Nee. Ik hoopte dat ze zouden reageren op mijn noodkreet op de sociale media. Maar het enige wat zij deden, was een priester vragen mij te bellen. Om te horen hoe het met mij was. Dat was hun poging tot toenadering. (laat een stilte vallen) Weet je. Ik ben niet meer zo kwaad op hen, vooral ontgoocheld.

Kurt: Ooit zie ik het wel goed komen met haar ouders, hoor.

Jij hebt het allicht ook niet makkelijk, Kurt?

Kurt: Maar sinds er een diagnose is, gaat het beter. Trisha en ik weten nu waar het probleem vandaan komt, en waartoe het geleid heeft. Dat maakt het een stuk makkelijker om ermee om te gaan.

Trisha: Maar je hebt het wel zwaar gehad, hé schat. Een onnozel voorbeeld: wat is lauw water? Voor mij is dat water op kamertemperatuur, maar voor Kurt is dat water dat even in de microgolf heeft gestaan. Over zulke futiliteiten konden wij heftig discussiëren. We hebben eens twee dagen ambras gehad over een lepeltje dat niet juist op een schoteltje lag.

En dat komt allemaal...

Trisha: (pikt in) Omdat ik nooit een binding heb gehad met mijn ouders. Elk probleem in mijn leven heb ik weggedrukt. Zoals ’n bal die je onder water houdt, maar op een gegeven moment springt die toch naar boven.

Heb je ooit gedacht dat je Trisha zou verliezen, Kurt?

Kurt: Nee. Wij zijn een sterk team. Andere mannen zouden haar misschien al lang in de steek hebben gelaten, maar dat is zelfs nooit in mij opgekomen. Dat is liefde, zeker? Af en toe vallen we een keer, en dan moeten we weer opstaan.

Hoe moeilijk dat soms ook is.

Kurt: Ja, maar aan de andere kant is het evident dat je er dan bent voor elkaar. Toen Trisha in het ziekenhuis was, heb ik haar geregeld bezocht, maar ook genoeg rust gegeven.

Trisha: Dat was niet altijd gemakkelijk. Als er problemen waren, thuis of met de zaak, vertelde Kurt mij dat niet. Daardoor kreeg ik nog meer het gevoel dat ik er niet bij hoorde. Nu besef ik dat hij dat deed om mij te sparen.

Was je bang dat Trisha zichzelf iets zou aandoen, Kurt?

Kurt: Bang niet, omdat we met­een hebben ingegrepen. Maar natuurlijk heb ik daar weleens bij stilgestaan. Omdat je nooit weet wat er zich in ­iemands hoofd afspeelt.

Trisha: Na mijn opname gaan we ook in relatietherapie. Én we gaan gezinstherapie volgen.

Hoort dat bij jouw herstel?

Kurt: Zeg maar gerust ‘ons’ herstel. Want ik ben de laatste om te zeggen dat ik geen fouten maak.

Trisha: Er is verbetering, stap voor stap. Maar je kan daar geen lijn in trekken. Soms voel ik mij vrij goed, dan weer ben ik een emotioneel wrak. En ik ben meer dan twintig kilo bijgekomen van de medicatie.

Kurt: Ik zeg ook altijd dat Trisha weer het podium op moet - zodra ze daar klaar voor is - omdat ik weet dat ze daarvan zal opleven. Muziek is voor Trisha de beste therapie. En de liefde, natuurlijk!

