Nieuwe ‘Temptation Island’-verleider is van de oude stempel: “Onenightstands? Liever niet” IDR

31 januari 2019

06u00

Bron: TV 1 Showbizz Op het nieuwe seizoen van ‘Temptation Island’ is het nog even wachten, maar ook dit keer krijgen twee Nederlandse en twee Vlaamse koppels gezelschap van een bende hitsige mannelijke en vrouwelijke singles. De namen van de verleidsters kennen we sinds enkele dagen, maar de heren bleven - met uitzondering van Jietse - gehuld in mysterie. Tot nu, want ondertussen bereikte ook de naam van sportieveling Maxime (24) onze redactie.

Dat Maxime de juiste looks heeft om mee te doen aan ‘Temptation Island’ hoeven we u uiteraard niet te vertellen. Maar meer nog dan z’n looks, valt vooral z’n taalgebruik op. Zo spreekt Maxime weliswaar Nederlands, maar flink doorspekt met Engels. ‘Dat komt omdat ik ben opgegroeid in Dubai’, zo verduidelijkt hij. “Toen ik drie jaar oud was, kreeg mijn vader van Emirates de vraag om voor hen in Dubai te gaan werken. Mijn vader heeft daar ‘ja’ op gezegd en zo komt het dat ons gezin is verhuisd. Vorig jaar kriebelde het bij mij om België te leren kennen en ben ik naar hier gekomen. Ik heb er geen spijt van, maar ik ga toch nog regelmatig terug naar Dubai. Het is hier in België momenteel veel te koud voor mij. Ik heb zon nodig, dat geeft me energie. (lacht)”

Die terugkeer zorgde er niet alleen voor dat Maxime behoefte heeft aan thermisch ondergoed, het leverde hem ook een deelname aan ‘Temptation Island’ op. “Ik heb dat altijd een interessante show gevonden. Ik geloof niet dat er veel mensen zijn die trouw kunnen blijven. Ze bestaan uiteraard wel, maar ik test graag de grenzen af. Zelf heb ik al een vijftal relaties gehad. Daar zaten lange relaties bij, maar ook enkele korte. Ik heb ook al wel enkele onenightstands gehad, maar ik vind dat achteraf zoiets raars. Je weet nooit wat er daarna nog gaat gebeuren. En eerlijk: je voelt je dan ook een beetje gebruikt. Ik ben op dat vlak nogal van de oude stempel, vrees ik. (lacht)”

Haar als troef

Of Maxime er ook in geslaagd is om een vrouw in z’n netten te strikken, kan hij uiteraard nog niet verklappen. Al kon de jongeman wél iets meer kwijt over z’n type vrouw. “Ik hou ervan als ze rustig is, maar ik wil wel dat ze een eigen mening heeft. Qua uiterlijk heb ik niet echt een type. Voor mij is een goed karakter het belangrijkste.”

Over zijn eigen grootste troeven kan hij ook nog iets meegeven trouwens. “Ik heb een flinke bos haar en dat vind ik toch wel een troef. Vrouwen vinden dat leuk om daar aan te zitten. (lacht) Daarnaast ben ik een heel sociaal iemand en makkelijk in de omgang. What you see is what you get. Oh ja: ik ben ook heel goed met talen. Moest ik, door mijn talenkennis en mijn deelname aan ‘Temptation Island’ een mediacarrière kunnen uitbouwen, dan zeg ik daar geen ‘nee’ tegen!”