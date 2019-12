Nieuwe tatoeage Jitske Van de Veire doorbreekt taboe rond cellulite SDE

23 december 2019

19u28

Bron: Instagram 1 Showbizz Jitkse Van de Veire heeft een nieuwe tatoeage. Op haar bovenbeen prijkt een half geschilde appelsien. Een verwijzing naar een lelijke opmerking die ze tien jaar geleden kreeg, vertelt de dochter van presentator Peter van de Veire op Instagram.

“Ooit zei iemand me dat ik lelijke appelsienbillen heb”, schrijft Jitske Van de Veire bij enkele foto’s van haar nieuwe tatoeage. “10 jaar later overwin ik elke dag die uitspraak, lach ze toe, dans er op en omarm ze. Sinds een jaar gebruik ik het woord als een wapen tegen het taboe rond cellulite. Tegen de schaamte die er nog steeds is.” En ze roept haar volgers op om actie te ondernemen. “Tijd om het te aanvaarden. Ze zijn geen hype, ze zijn er altijd. Appelsienbillen voor altijd.”

Body positivity

Jitske post regelmatig eerlijke foto’s van zichzelf op Instagram. Haar verhaal als uithangbord voor ‘body positivity’ begon ongeveer vijf jaar geleden, toen Jitske zichzelf heel onzeker voelde, vertelde ze op MNM. “Ik was extreem onzeker. Ik ben op een bepaald moment zelfs bijna gestopt met leven daardoor, want ik durfde bijna niks meer. Ik was echt depressief. Mijn papa is me eens komen halen op kot omdat ik een week niet uit mijn bed was gekomen omdat ik me zó slecht voelde”, vertelt ze openhartig.

Toen Jitske wat later een vriendin aan de haak wist te slaan, leerde ze van zichzelf te houden. “Ik lag naast haar en zei: ‘Sorry dat ik er zo uitzie. Ik kan me wel voorstellen dat het niet aangenaam is om naast iemand te liggen die veel zwaarder is dan jou’”, klinkt het. De vriendin van Jitske hoorde het echter donderen in Keulen. “Je ziet er zo goed uit. Ik zie je zo graag”, reageerde het meisje. Het bracht Jitske een waardevolle les bij: “Ik zie je graag, dus leer jezelf ook maar graag zien.” Daarna begon de blondine heel onschuldige foto’s te plaatsen op haar Instagrampagina, dat toen amper 100 volgers telde. “Dat waren alleen maar mijn vrienden dus die reacties waren in het begin alleen maar positief. Hoe meer bereik je hebt, hoe moeilijk het natuurlijk wordt om alleen maar positieve reacties te krijgen. Ik ben foto’s blijven plaatsen en uiteindelijk werd ik door de media gebombardeerd tot ‘body positivity’-strijder.”