Nieuwe single Will Smith wordt weggelachen De eerste muziek in 12 jaar voor 'Men in Black'-ster Melissa Van Ostaeyen

12u44 0 Photo News

Voor de eerste keer in 12 jaar komt acteur en zanger Will Smith (49) met een nieuwe single. Hoewel vele fans enthousiast waren om de opvolgers van hits als Wild Wild West en Men in Black te horen, krijgen critici wereldwijd het er niet bepaald warm of koud van. Het elektronische dansnummer Get Lit wordt onder andere beschreven als een "glorieuze ramp", nadat het werd voorgesteld op het Livewire Festival in Blackpool, Engeland. Een verveelde fan reageerde met "mijn reactie is eerder LOL dan lit." Oordeel vooral zelf over de nieuwe schijf.