Nieuwe single van Hooverphonic is meteen de soundtrack van Australische dramaserie

MUZIEK‘Mysterious’, de nieuwste single van Hooverphonic, is vanaf vandaag te beluisteren. Het nummer is tevens ook de soundtrack van de Australische dramaserie ‘Love Me’. Met dansbare elektronische beats en een tikkeltje nostalgie keert de band terug naar hun roots. “Ons nieuwe album wordt héél nineties”, zegt Alex Callier.

De gloednieuwe single is de eerste independent release van Hooverphonic sinds 2007. De release ging echter niet over één nacht ijs. Frontman Alex Callier heeft zelfs nog getwijfeld over de keuze van de soundtrack. “We dachten eerst aan een ander nummer en we zaten zelfs al in de mixfase, maar mijn gevoel zei me dat ‘Mysterious’ toch de beste keuze was”, aldus Callier. Hij had één voorwaarde om de soundtrack te maken: “We moesten een track hebben die we ook als single konden uitbrengen.”

Callier heeft zelf ook een connectie met de Australische serie, die gaat over een ontwricht gezin na de dood van de moeder. “‘Love Me’ is heel herkenbaar. Drie jaar geleden is mijn vader gestorven en in mijn familie gingen we ook allemaal anders om met dat verlies. Uiteindelijk staan we op onze eigen manier in het leven.”

Op een nieuw album zullen we nog iets langer mogen wachten, maar ‘Mysterious’ is wel een voorbode van de aankomende muziek. “Ons nieuwe album wordt héél nineties, inclusief veel dancevormen uit die tijd, een snuifje oldskool hiphop, zelfs wat big beat”, legt Callier uit. Hooverphonic gaat binnenkort al een aantal singles releasen. “Terug zoals in de sixties: allemaal singles die pas nadien gecompileerd worden. Hoe sneller, hoe beter in het huidige muzikale klimaat. Songs hebben geen tijd om oud te worden.”

