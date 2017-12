Nieuwe schok voor Roel Vanderstukken: "Mijn vrouw Anne-Sophie heeft m'n leven gered... en zo ook dat van m'n vader"

Redactie

05u00 0 Kristof Ghyselinck Showbizz Kerstmis. Voor Roel Vanderstukken (41) en zijn gezin moest het de symbolische startdatum worden van z'n nieuwe leven, na zijn bijna fatale hartaanval. Maar net nu komt het noodlot opnieuw erg dichtbij: Roels vader moet straks dezelfde zware operatie ondergaan.

Roel, Anne-Sophie (40) en zoontjes Ramses (7) en Toots (2) moeten even bekomen wanneer we hen ontmoeten in een stamcafé van Roel in centrum Leuven, 'Bar Louis'. De eerste sneeuwprik heeft hen parten gespeeld. Sinds kort betaalt Roel dit soort extra inspanningen cash. Hij moet dus even uitpuffen, terwijl de kindjes meteen onbevreesd hun weg zoeken in het café. Anne-Sophie bekijkt het tafereel berustend. Er zal meer nodig zijn om haar uit haar evenwicht te halen, zoveel is meteen duidelijk.

'Héél nipt geweest'

Gehard door het leven is Roels echtgenote, en dat heeft haar geholpen om de laatste maanden door te komen. "Laat me eerst nog maar eens terugblikken op het moment dat Roel met z'n eerste klachten te maken kreeg", zegt ze. "Want het is echt héél nipt geweest, en daar willen we de mensen graag voor waarschuwen. Zeker als je weet wat we sinds kort allemaal hebben ontdekt."

Jij was het die Roel uiteindelijk heeft overtuigd om een dokter op te zoeken, Anne-Sophie. Waarom was je zo zeker dat zijn klachten niet onschuldig waren?

Anne-Sophie: Na tien jaar ken ik mijn man redelijk goed, hé. De eerste nacht dat hij zich zo slecht voelde... Dat was zo heftig. Overgeven, niet stil kunnen liggen. Roel is dan zo'n type dat zegt: Het gaat wel, ik heb gewoon iets verkeerds gegeten.

En jij nam genoegen met die uitleg?

Anne-Sophie: Ja, omdat Roel er de volgende ochtend alweer wat beter uitzag. Maar de nacht nadien was het opnieuw prijs. Roel wou nog gaan werken, maar ik heb stiekem naar onze dokter gebeld. Of hij niet als eerste bij ons kon komen op z'n huisronde.

Je had dus een voorgevoel.

Anne-Sophie: Misschien wel. Ik wíst dat het niet goed was. Ik drong er op aan dat de dokter bloed zou trekken bij Roel. Omdat ik aanvoelde dat het niet zomaar een maagzweer kon zijn. Wat na het eerste onderzoek ook bleek.

