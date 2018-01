Nieuwe 'RoboCop'-film in de maak TC

10u54 0 Showbizz Na enkele geflopte films hopen de makers de franchise op succesvolle wijze nieuw leven in te blazen. Hapt Matthias Schoenaerts deze keer wel toe om de hoofdrol te spelen?

Bij de meest recente remake van de klassieke actiefilm bedankte Matthias nog voor de eer. Gelukkig maar. Want die 'RoboCop' uit 2014 , met Joel Kinnaman in de hoofdrol, flopte genadeloos. De prent kreeg grote kritiek omdat hij het origineel uit 1987, van regisseur Paul Verhoeven, behoorlijk oneer had aangedaan. Dat moet en kan dus beter, dacht Edward Neumeier, de scenarist van die oorspronkelijke film. En dus werkt hij momenteel samen met filmmaatschappij MGM aan een nieuw scenario. Hij wil vertrekken vanuit het originele verhaal en daar nu een nieuwe 'RoboCop' met een verrassende twist van maken. De makers hopen volgend jaar met de opnamen te kunnen beginnen. Ze moeten wel nog op zoek naar een nieuwe hoofdrolspeler, en jawel: alweer circuleert de naam van Matthias Schoenaerts. Zal hij zich deze keer wel laten verleiden?