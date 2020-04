Nieuwe Robinson is bekend: “Het was echt slopend” Jacob De Bruyne

30 april 2020

21u55 13 tv Thomas Roobrouck (31) uit Vichte mag zich de nieuwe Robinson Crusoë van de Lage Landen noemen. De West-Vlaming was favoriet voor de finale en loste de verwachtingen in na een loodzware eindproef. “Ik wist meteen dat die proef iets voor mij was.”

Na een loodzware en lang uitgesponnen finale donderdagavond in ‘Expeditie Robinson’ viel het verdict. Elektricien Thomas toonde zich de sterkste van de drie overgebleven kandidaten in een loodzware fysieke proef. De andere finalisten, Elroy en Koen, beten in het zand.

“Het was echt slopend”, reageert Thomas over de eindproef. “Maar ik wist meteen dat het iets voor mij was. De combinatie van fysieke uithouding, veel zwemmen en puzzels is iets dat me ligt. Ik had bovendien het voordeel dat ik iets minder afgetakeld dan Elroy en Koen. de dagen voordien kon ik namelijk alleen doorbrengen op het winnaarseiland.”

Thomas kijkt terug op een geweldige ervaring. “Dat mijn medekampgenoten me een videoboodschap van mijn zoon gunde, was een fantastisch moment. Daar ben ik hen nog altijd dankbaar voor. Natuurlijk was het winnen van de hoofdprijs een geweldige kers op de taart.”

Prijzenpot

Een kers die de West-Vlaamse elektricien 25.000 euro opleverde. “Dat bedrag moet ik nog krijgen”, zegt Thomas. De productie wacht blijkbaar altijd tot na de uitzendingen. Maar ik weet ondertussen wel wat ik ermee gaan aanvangen. Een deel gaat op de spaarboek van mijn zoon, ik ga nog wat in het huis investeren en natuurlijk geef ik ook een groot feest. Ik sla een paar vaten aan in het café van mijn moeder, café De Karrekiet in Waregem. Iedereen welkom (lacht).”