Nieuwe reünie van Rage Against the Machine in de maak? TC

05 mei 2018

14u05 0 Showbizz Komt er een nieuwe reünie van rockband Rage Against the Machine? Als het van drummer Brad Wilk afhangt wel. Hij roept de andere bandleden op om er snel werk van te maken.

Drummer Brad Wilk heeft in een interview met de podcast 'Let There Be Talk' de fans van Rage Against the Machine hoop gegeven. Wilk vertelde dat hij volop aan het lobbyen is om de band weer bij elkaar te krijgen voor enkele reünieconcerten of misschien wel een tournee. "Ik droom er elke dag van", zegt hij. "En ik doe er ook alles aan om die droom te laten uitkomen. Wij waren een van de meest fantastische bands aller tijden. We zijn het aan onze fans verplicht om nog eens samen te spelen. Misschien zelfs meer dan dat.' Hij denkt ook dat het echt kan lukken. "We hadden onze geschillen in het verleden. Maar de laatste tijd gaan we weer vriendschappelijk met elkaar om. We zijn zelfs al een paar keer samen gaan stappen. Dus waarom niet?"

Rage Against the Machine combineerde als eerste hardrock met rapmuziek en kende hun grootste successen in de jaren '90. De band is vooral bekend van de wereldhit 'Killing in the Name'. Rage Against the Machine splitte een eerste keer in 2000, maar werkte tussen 2007 en 2011 al eens een eerste reeks van reünieconcerten af. Toen stonden ze onder andere in het Antwerpse Sportpaleis. Nadien ging de band weer uit elkaar. Maar als het van Brad Wilk afhangt, moet een reünie dus opnieuw mogelijk zijn.