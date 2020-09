Nieuwe realityshow op VTM daagt vleeseters uit om hun ‘huisdier’ op te eten DBJ

03 september 2020

06u00 0 tv De Britse realityshow ‘Meat The Familiy’, donderdagavond op VTM 2, stelt zijn deelnemers voor een bijzonder ultimatum: wordt vegetariër of we doden je huisdier. Families van doorgewinterde vleeseters worden opgedragen eerst een diertje - van biggetjes over lammetjes - op te voeden, om dat vervolgens te slachten en op te eten. Doen ze dat niet, moeten ze vegetariër worden.

Het realityprogramma was in de winter van dit jaar al zien op de Britse zender Channel 4 en deed daar heel wat stof opwaaien. Op MIPCOM, een van de grootste televisiebeurzen ter wereld in Cannes, werd het programma dan ook al ‘het meest grensoverschrijdende’ van het festival genoemd.

“Niet seks of drugs, maar vlees is grootste taboe dat er zit aan te komen”, vertelde tv-expert Virginia Mouseler daarover. De vraag die in het programma aan bod komt, is hoe je op het ene moment je hond kan knuffelen, terwijl je op een volgend moment een ander dier in de oven steekt.

In de eerste aflevering van ‘Meat The Family’ worden een lammetje, een varkentje, een kalfje en een kip aan de families gegeven. Ze moeten het in huis nemen alsof het bij het gezin hoort en na drie weken beslissen ze of ze het vervolgens klaarmaken dan wel dat ze het naar het dierenasiel brengen. Brengen ze het weg, dan wordt de familie vegetarisch.

De reeks, bestaande uit drie afleveringen van een uur, toont ook de reis dat een dier aflegt van het veld naar het bord en toont ook de gevolgen van het eten van vlees voor het milieu.”