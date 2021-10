Nieuwe radiocijfers zijn bekend: Radio 2 blijft koploper, Qmusic opnieuw tweede grootste radiozender

Showbits Tien BN'ers dringen ons land binnen voor ‘De Invasie’: “Help ons zoeken naar tien spelden in een hooiberg”

18 oktober Een eigen vlag in België neerplanten en daarmee bewijzen dat hun land het beste is. Dat is de missie die tien Nederlanders, waaronder Gers Pardoel, vanaf maandag ondernemen in het online spelprogramma ‘De Invasie’. Peter Van de Veire, Sieg De Doncker, Slongs Dievanongs, William Boeva en Kat Kerkhofs zullen er echter alles doen om dat te voorkomen. Maar daarvoor rekenen ze wel op de hulp van alle Vlamingen: “Het is 6,5 miljoen tegen 10. Dat moeten we toch winnen.”