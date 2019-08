Nieuwe Q-ochtendstem Inge De Vogelaere bekent: “Ik had vroeger posters van Sam De Bruyn op mijn kamer hangen” MVO

Sam De Bruyn en Wim Oosterlinck testen deze en volgende week of hun nieuwe ochtendcollega Inge De Vogelaere wel écht klaar is voor de ochtendshow van Qmusic in 'Operatie Ochtendshow', waarin ze haar 10 opdrachten voorleggen. Gisteren kreeg Inge haar eerste opdracht: als ochtend-dj moet je vrienden zijn met bv's.

Inge trok met Sam en Wim backstage bij VTM waar ze onder andere Koen Wauters, Jonas Van Geel, Olga Leyers en Rani De Coninck tegen het lijf liep. Een eerste verrassing was er toen Inge voor Koen Wauters duidelijk geen onbekende meer bleek te zijn: “Jij hebt vorig jaar toch de nacht gepresenteerd, hé? Ik heb je dikwijls gehoord. Wat denk je dat ik deed als ik terug naar huis reed ‘s nachts? Dat was soms met u, Inge.” Vanmorgen kon Sam maar 1 conclusie trekken: “Wij gingen Inge voorstellen aan bekende Vlamingen, maar even later moesten we al concluderen dat Inge meer bv’s kent als mij.”

Opdracht 2: het gênante geheim van Inge

Vanmorgen legden Sam en Wim de tweede opdracht voor aan Inge: als ochtend-dj moet je jezelf bloot kunnen geven op de radio, dus vertel een geheim over jezelf. Inge verklapte dat ze vroeger, toen ze 13 à vier jaar was, twee posters van Sam De Bruyn in haar slaapkamer had hangen, wat tot de nodige verlegenheid zorgde bij Sam. Wim had ook een verrassing mee voor Inge en Sam: “Ik heb een t-shirt mee met een foto van Sam erop en Inge, je mag dat vandaag een hele dag dragen.”