Nieuwe presentator voor Night of the Proms, zowel aan zee als in het Sportpaleis SD/GUS

04 april 2019

11u35 5 Showbizz Bart Peeters (59) zal de komende zomer- en najaarseditie van Night of the Proms gaan presenteren. Peeters is meteen ook de eerste artiest die in november in het Sportpaleis zal optreden. Voor het eerst vindt er ook in Koksijde een zomereditie van het evenement plaats.

“Het succesrecept van de voorbije jaren in België en Nederland waar de presentator ook zingt, bracht ons bij Bart Peeters. Voor ons is hij een vriend van het huis: hij presenteerde Night of the Proms al enkele keren in Nederland, geeft regelmatig gastoptredens bij onze eigen producties, en treedt regelmatig solo op in onze zalen”, vertelt Jan Vereecke van PSE Belgium, organisator van onder andere Night of the Proms. “We hebben onze stoute schoenen aangetrokken en hem gevraagd of hij onze drie shows in 2019 van Night of the Proms wil presenteren. Hij hapte vrijwel meteen toe en daar zijn we bijzonder trots op. Dat hij daarenboven ook nog muzikaal uit de hoek zal komen, is voor ons een dikke plus.”

Ook Peeters zelf is blij dat hij mag presenteren. “Ik vind het een hele eer dat men mij deze vraag stelde en ik moest er eigenlijk niet lang over nadenken. Voor mij voelt het als thuiskomen. Night of the Proms staat na al die jaren nog altijd voor een zeer kwalitatief concept en daar nog eens deel van mogen uitmaken stemt mij gelukkig. Ik ga een druk jaar tegemoet, maar ik kon gewoon geen nee zeggen”, verduidelijkt hij.

Bart Peeters treedt in de voetsporen van Carl Huybrechts (67), Kobe Ilsen (37) en Pieter Embrechts (47), die respectievelijk dertig, drie en één seizoen(en) achter hun naam hebben staan.

Night of the Proms 2019 vindt plaats op donderdag 1 augustus in Koksijde (Summer Edition) en op vrijdag 22 en zaterdag 23 november in het Sportpaleis in Antwerpen. Info & tickets via www.notp.com/belgie.