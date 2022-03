Nieuwe poll wijst uit: meer dan de helft van de ondervraagden legt schuld van Oscarincident bij Chris Rock

CelebritiesWie is verantwoordelijk voor het incident op de Oscars zondag, waarbij Will Smith (53) een klap uitdeelde aan Chris Rock (57)? Een onderzoeksbureau heeft die vraag gesteld aan 2.162 Amerikanen. Het merendeel van de ondervraagden lijkt de schuld te leggen bij Chris Rock.

Het onderzoeksbureau Blue Rose Research ondervroeg 2.162 Amerikanen over wat er zich zondag op de Oscaruitreiking afspeelde. Presentator Chris Rock maakte toen een grap over het kapsel van Jada Pinkett-Smith waarin hij haar vergeleek met het hoofdpersonage uit de actiefilm ‘G.I. Jane'. Daarop liep Jada’s echtgenoot Will Smith het podium op, sloeg hij Rock in het gezicht en waarschuwde hij de komiek om het niet meer over Jada te hebben. Maar wiens schuld was het incident?

De mensen die door Blue Rose Research ondervraagd werden, kregen net die vraag voorgeschoteld. Uit de peiling blijkt nu dat 52,3 procent van de ondervraagden vond dat Chris Rock de klap verdiend had. Daarbij leken vooral de jongeren overtuigd van zijn schuld. In de leeftijdscategorie 18 tot 34 jaar weet 57,8 procent het incident aan Rock, bij de 35 tot 49-jarigen was dat 52,9 procent en bij de 50 tot 64-jarigen 50,7 procent. Bij de ondervraagden ouder dan 65 jaar bleek echter dat 51,8 procent vond dat het net Will Smith was die een fout gemaakt had.

Ook bij mannen en vrouwen waren de meningen verdeeld. 52,4 procent van de mannelijke ondervraagden vond dat Smith schuld trof. 56,5 procent van de vrouwelijke ondervraagden vonden dan weer dat Rock het incident had uitgelokt.

Kritiek

Smith kreeg na het incident veel steun uit Hollywood, al klonken er ook kritische stemmen die zijn gedrag veroordeelden. Zo liet regisseur Judd Apatow weten: “Dit is pure ongecontroleerde razernij en geweld. In de afgelopen drie decennia hebben ze (Will en z’n echtgenote Jada, red.) al miljoenen grapjes gehoord. Ze zijn geen nieuwkomers in Hollywood en de comedywereld. Hij is z’n verstand verloren.” En acteur Jim Carrey liet weten: “Ik werd er misselijk van. Misselijk van die staande ovatie die hij kreeg. Collectief Hollywood heeft gewoon géén ruggengraat, zo blijkt. Ik dacht echt: oh, dit is een duidelijk teken dat wij niet meer het coole clubje zijn.”

Chris Rock diende geen aanklacht in tegen Will Smith, maar de Academy zelf begon wel een onderzoek. “De Academy veroordeelt de acties van meneer Smith tijdens de show van gisteravond. We zijn officieel begonnen met een formele beoordeling van het incident en zullen verdere actie en gevolgen onderzoeken in overeenstemming met onze statuten, gedragsnormen en de wet van Californië”, klonk het.

