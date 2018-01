Nieuwe namen: Snow Patrol en Khalid op Rock Werchter TDS

19 januari 2018

18u14

Bron: BUZZE 0 Showbizz Rock Werchter heeft weer nieuwe namen bekendgemaakt voor de komende editie. Op het populaire festival treden deze zomer ook Snow Patrol, Fleet Foxes, Khalid en Marshmello op.

Eerder deze week werd al de komst van London Grammar, Jack White en Eels bevestigd. Andere namen die al op het affiche staan zijn Pearl Jam, Nick Cave and The Bad Seeds, Queens Of The Stone Age en Gorillaz.

Rock Werchter vindt dit jaar plaats van 5 tot en met 8 juli in Werchter. De ticketverkoop is al begonnen.