Nieuwe muzikale attractie in Disneyland Paris

19 mei 2018

Dit najaar pakt Disneyland Paris uit met een gloednieuwe attractie. In de muzikale 4D-show 'Mickey et son PhilharMagique' maak je als toeschouwer een driedimensionale reis langs de verschillende Disney-verhalen waaronder die van 'Aladin' en 'De Kleine Zeemeermin'.

In 'Mickey et son PhilharMagique' geeft Mickey Mouse een concert. De beroemde muis vraagt aan Donald Duck om zijn instrumenten op het podium te zetten, maar die heeft vooral oog voor de magische hoed van Mickey. En wanneer Donald deze hoed opzet, komen alle instrumenten tot leven. Het is het begin van een driedimensionale reis langs de bekende Disney-klassiekers. Zo belandt Donald onder water bij 'De Kleine Zeemeermin' en zweeft hij met het vliegende tapijt boven de straten van Agrabah uit de film 'Aladin'. Ook zijn er scènes uit 'De Leeuwenkoning' en 'Belle en het Beest'.

Tijdens de voorstelling wordt er naast 3D-brillen ook gebruik gemaakt van special effects. Zo komt er soms water uit het plafond en ruikt men het eten. Vanaf oktober 2018 is 'Mickey et son PhilharMagique' te zien in het Discoveryland Theatre van Disneyland Paris.