Nieuwe Miss België krijgt schilderij en handtas: 22.000 euro in totaal

Bron: Eigen berichtgeving 0 Jan Alberts Showbizz Het moment ging achteloos voorbij, maar de nieuwe Miss België kreeg net na haar kroning een wel erg kostbaar cadeau toegestopt. Via sponsor Curasano ontving Angeline twee kunstwerken uit handen van Jacques Tange. Totale waarde: 22.000 euro.

Een wagen heeft ze reeds ter beschikking, maar het geschenk dat Angeline Flor Pua zaterdag kreeg van kunstenaar Jacques Tange kampt minstens in dezelfde prijscategorie. Dankzij Curasano –de hoofdsponsor van schoonheidsproducten en spraytans- kreeg de kersverse Miss een schilderij én een unieke handtas. Op en top gepersonaliseerd.

“De oorspronkelijke versie van het schilderij toonde een vrouw met blonde haren,” aldus Curasano-baas Fabien Vande Velde. “Maar omdat Angeline zwartharig is, heeft de kunstenaar het werk meteen na haar verkiezing nog bijgewerkt.”

De werken van Tange gaan in galerijen makkelijk tot 10.000 euro. De handtas die ze erbij kreeg is een uniek stuk. “Daarvan bestaan er eigenlijk maar twee exemplaren,” aldus Vande Velde. “Eentje ervan is eigendom van de vrouw van de artiest, de tweede werd speciaal voor Angeline vervaardigd. Het is moeilijk om daar een exacte prijs op te plakken, maar gezien het unieke gegeven zal dat ergens rond de 12.000 euro liggen.”

Voor Angeline –die een lening van 100.000 euro aanging om haar pilotenopleiding te financieren- alvast een erg fraai extraatje.

RV Het schilderij werd op maat gemaakt tijdens de uitzending.

RV Tijdens de show verfde de schilder het haar nog snel van blond naar bruin...

