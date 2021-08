Nieuwe Mega Mindy Lotte Stevens kroop stiekem al eerder in lycrapakje: “Niemand had iets door toen ik inviel voor Free”

Celebrities Man Scarlett Johansson bevestigt zwanger­schap

18 augustus Scarlett Johansson (36) is inderdaad zwanger. Haar man, komiek Colin Jost, heeft dat bevestigd tijdens een optreden in Connecticut, meldt Page Six op basis van bronnen uit het publiek. Jost vertelde dat hij en Johansson in verwachting zijn en dat hij er erg veel zin in heeft.