Nieuwe 'Mario Bros'-film in de steigers TC

01 februari 2018

10u44 0 Showbizz Nadat het computerspel in 1993 al een bioscoopversie kreeg, slaan Nintendo en Illumination Entertainment nu de handen in elkaar om een nieuwe prent te draaien. En er lijkt ook concurrentie voor Ben Crabbé in de maak.

Productiehuis Illumination Entertaiment is geen kleine speler. Het was verantwoordelijk voor eerdere animatie-producties als 'Despicable Me' ('Verschrikkelijke Ikke'), 'Sing' en 'Secret Life of Pets'. Zij zullen nu samenwerken met 'Mario Bros'-bedenker Shigeru Miyamoto om van het spel een filmsucces te maken. Miyamoto was naar verluidt niet zo tevreden met het resultaat uit 1993, toen met Bob Hoskins als Mario en John Leguizamo als Luigi. Nu hij zelf meewerkt aan de film moet het een absoluut kassasucces worden.

'Pong' wordt tv-show

En er zijn nog legendarische videogames die de weg naar het grotere scherm vinden. In de States hebben spelletjesproducent Atari en tv-producent Scott Sternberg de krachten gebundeld om een tv-show te maken op basis van de legendarische game 'Pong'. De spelletjesshow zou al volgend jaar op de Amerikaanse tv moeten komen en Atari hoopt dat het concept daarna internationaal zou gaan. Het is dus mogelijk dat Ben Crabbé en 'Blokken' op termijn concurrentie kunnen krijgen. Het spelprogramma van Crabbé is ook deels gebaseerd op een videogame, 'Tetris'.