“Nieuwe ‘Lord of the Rings’-reeks bevat niet zoveel naakt als ‘Game of Thrones’”

TVDe nieuwe fantasy-serie ‘The Rings of Power’, gebaseerd op de verhalen van schrijver J.J.R. Tolkien, zal niet zoveel seks en naakt bevatten als ‘Game of Thrones’. De makers van ‘The Rings of Power’ hebben dat bevestigd tegenover het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het nieuwe Amazon-epos wordt vanwege het genre veel met de bekende HBO-serie vergeleken.

"Het doel was om een serie te maken voor iedereen, ook voor kinderen van 11, 12 en 13 jaar, ook al moeten zij soms een deken over hun ogen trekken als het een beetje te eng is", zegt showrunner Patrick McKay tegen het tijdschrift. Hij zegt dat hij vooral de toon van de boeken van Tolkien heeft willen vatten. "Het gaat over vriendschap en het gaat over broederschap en underdogs die grote duisternis overwinnen", legt McKay uit.

De angst voor een grote hoeveelheid seks en naakt ontstond vorig jaar toen duidelijk werd dat de serie zogenoemde intimiteitscoördinatoren had ingehuurd. Deze mensen zorgen er op de set voor dat acteurs zich tijdens het spelen van naakt- en seksscènes veilig voelen. Fans riepen daarop een petitie in het leven waarmee ze er bij de makers om aandrongen om geen naaktheid en "gratis seks" in de reeks op te nemen. In de ‘Lord of The Rings’-films van Peter Jackson was immers ook geen naaktheid te zien, stelden de fans.

‘The Lord of the Rings: The Rings of Power’ start op 2 september op Amazon Prime Video. Het eerste seizoen kostte naar verluidt zo'n 462 miljoen Amerikaanse dollar, omgerekend zo'n 404 miljoen euro.

