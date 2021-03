Nieuwe lockdown geen gevolg voor Miss België: verkiezing gaat gewoon door op 31 maart

ShowbizzAan de Miss België-verkiezing verandert niks door de verstrengde coronamaatregelen. Die gaat zoals gepland door op woensdag 31 maart, en is live te volgen via hln.be. Zonder toeschouwers in de zaal geeft Celine Van Ouytsel (24) haar kroontje door aan één van de 33 finalistes. Alle meisjes zijn al twee keer getest en gaan vanaf nu samen in quarantaine op hotel.

De verkiezing valt onder de noemer van een tv-show en die kan, onder het toezicht van een coronamanager, veilig plaatsvinden. Het beeld van de nieuwe Miss België die haar ouders in de armen vliegt na de kroning op het podium, zit er voor het eerst in de 91-jarige geschiedenis wel niet in. De verkiezing gaat door in een leeg Proximus Theater in Plopsaland De Panne. “We kùnnen niet anders door de huidige coronamaatregelen”, zegt organisatrice Darline Devos. “Heel spijtig. Maar we hebben 33 finalistes. Als elk meisje haar twee ouders zou meenemen, zijn we al met te veel mensen in de zaal. Enkel de jury zal ter plekke aanwezig zijn. Familie en vrienden kunnen de verkiezing live volgen via RTL, Eclips TV en hln.be, veilig vanuit hun thuisfront.” Voor de ouders die toch de verplaatsing naar De Panne willen maken, organiseert het Miss België Comité samen met Kinepolis een drive-in op de parking, waar ze veilig maar toch dichtbij de verkiezing kunnen volgen vanuit de auto.

Vanaf nu gaan alle 33 meisjes ook in quarantaine, samen met de crew. Nadat ieder van hen twee negatieve testen kan voorleggen. “Met een veertig mensen zullen we een week doorbrengen in een quarantainehotel. En in die week zal iedereen ook meermaals getest worden. We moeten vermijden dat iemand ziek zou worden voor de grote verkiezing”, zegt Devos nog. Voor het eerst vindt de verkiezing trouwens plaats op een woensdag in plaats van een zaterdag, maar dat is louter een praktische beslissing.

De Miss België-verkiezing is live te volgen op woensdag 31 maart vanaf 20.30 uur via hln.be, RTL en Eclips TV. Tickets voor de drive-in via kinepolis.be