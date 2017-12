Nieuwe locatie De Warmste Week van Music For Life van Studio Brussel bekendgemaakt EVDB

08u24 0 Stubru Showbizz 'Nog dertien keer slapen en het is tijd voor Music for Life', vertelt Linde Merckpoel enthousiast in haar ochtendprogramma 'Linde Staat op' op Studio Brussel. Waar zij en haar medepresentatoren Eva De Roo en Bram Willems zullen slapen werd ook deze ochtend bekendgemaakt. De Warmste Week vindt dit jaar plaats op Provinciaal Domein Puyenbroeck in Wachtebeke.

Linde Merckpoel legde deze ochtend een hele tocht af naar de nieuwe - tot dan toe geheime - locatie voor de Warmste Week. Dit jaar kamperen Linde Merckpoel, Eva De Roo en Bram Willems op het Provinciaal Domein Puyenbroeck.

Rudy Van Cronenburg, de burgemeester van Wachtebeke is in elk geval al enthousiast: "Ik ben zeer trots dat onze gemeente gekozen werd, want Wachtebeke heeft een warm hart voor zijn medemensen", vertelde hij aan Studio Brussel.