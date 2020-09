Nieuwe liefde voor William Boeva: “Zo gelukkig met Nikki” IDR

29 september 2020

06u00

Bron: Dag Allemaal 3 Showbizz Comedian William Boeva (30) heeft een nieuwe vriendin, maakt hij bekend op Facebook. Ze heet Nikki, en het is duidelijk dat zij hem erg gelukkig maakt. Zo genoot het koppel van een uitstap naar Disneyland Parijs, waarvan Nikki romantische foto’s op Instagram plaatste.

Nikki heeft overigens - in tegenstelling tot William - geen dwerggroei. De komiek zei eerder op Radio 2 in ‘De Rotonde’: “Ik moet er niet aan denken dat ik enkel een relatie zou kunnen hebben met iemand van mijn eigen lengte. Dat zouden de mensen schoon vinden. Twee dwergen die elkaar gevonden hebben. Ik walg daarvan! Mogen zwarten dan ook nog alleen met zwarten een koppel vormen? Aziaten met Aziaten? Ik weiger me daarbij neer te leggen.”