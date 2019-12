Nieuwe liefde voor ‘Temptation’ Sidney IDR

09 december 2019

11u30 0 Showbizz Midden september raakte bekend dat het Nederlandse ‘Temptation Island’-koppel Demi Rutting en Sidney Bout niet langer samen was. Al heeft Sidney daar niet bepaald lang om getreurd, want ondertussen heeft de spierbundel een nieuwe vriendin.

Even recapituleren: Sidney en Demi namen als koppel deel aan de meest recente editie van ‘Temptation Island’. En hoewel Demi bij het laatste kampvuur aangaf dat ze het moeilijk had met bepaalde beelden die ze te zien had gekregen van haar partner, overleefde het duo wel hun ultieme relatietest. Een tijdje na de opnames ging het alsnog mis, want Demi betrapte Sidney in bed met een andere vrouw. Sidney probeerde zich nog te redden door te zeggen dat de dame in kwestie was blijven slapen omdat hij ‘fucking verdrietig’ was, maar voor Demi was de maat vol.



Niet dat Sidney lang getreurd heeft om die relatiebreuk, want ondertussen heeft de Nederlander een nieuwe vriendin: Rowan Bakkum. Het is niet duidelijk of Rowan ook de deerne is waarmee Demi hem betrapte. Hun relatie werd in ieder geval insta official gemaakt door Rowan, want ze zette daar Sidneys naam met een hartje in haar bio.