Nieuwe liefde voor Rob Vanoudenhoven

06 augustus 2019

06u01

Bron: Story 7 Showbizz Rob Vanoudenhoven (51) is opnieuw gelukkig in de liefde. Enkele jaren geleden gingen hij en zijn vrouw Anita in alle stilte uit elkaar, en nu heeft de presentator dus een nieuwe vriendin.

“Er is iemand nieuw in mijn leven,” geeft Rob Vanoudenhoven toe in Story, “maar het is nog heel pril. Niemand uit de media ofzo. Ik laat het allemaal op mij afkomen, zonder iets te overhaasten. Het klikt alleszins heel goed, ook met mijn kinderen." En de presentator heeft enkele lessen getrokken uit zijn huwelijk, dat enkele jaren geleden op de klippen liep. “Ik probeer niet meer elke avond weg te zijn. Want anders zie je mekaar soms twee weken niet. Niet gezond.”

Met zijn ex-vrouw Anita komt Vanoudenhoven ook nog erg goed overeen. “We wonen zelfs naast elkaar”, klinkt het. “Toen het huis naast het mijne een aantal jaar geleden te koop kwam te staan, heb ik het gekocht als bureau, en de bovenverdieping omgebouwd tot appartement. Daar woont Anita nu. Onze tuinen vloeien zelfs in elkaar over. Van een vechtscheiding is geen sprake, integendeel. Onze levens waren gewoon te verschillend geworden. Voor de kinderen is het makkelijk dat mama en papa nu buren zijn.”