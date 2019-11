Nieuwe liefde voor ‘Love Island’-Lotte KDL

03 november 2019

08u41

Bron: RTL Boulevard 0 TV Tijdens haar deelname aan het programma ‘Love Island’ werd de Nederlandse Lotte van Leeuwen (22) verliefd op de Belgische deelnemer Jarne, maar toen er barsten begonnen komen in hun prille relatie, verlieten de twee de villa net voor de finale. Nu heeft Lotte wel opnieuw de liefde gevonden, laat ze weten.

Lotte deelde tijdens een vragenrondje op Instagram dat ze een nieuwe vriend heeft, maar wilde niet vertellen wie de man in kwestie is. Alle aanwijzingen lijken echter te wijzen naar Rick Tania, die onlangs nog met Lotte naar een filmpremière trok. Voormalig ‘Love Island’-collega Makiko reageerde alvast met de opmerking “Wat een knap stel” onder de foto van Lotte.

Jarne, de ex van Lotte, zoekt de liefde ondertussen opnieuw via een televisieprogramma. Hij is momenteel te zien in ‘Celebs Gaan Daten’.