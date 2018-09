Nieuwe liefde voor 'Familie'-actrice Jasmijn Van Hoof CD

05 september 2018

10u22 0 Showbizz In 'Familie' heeft haar personage Stefanie geen geluk in de liefde, maar in het echte leven gaat het Jasmijn Van Hoof (27)gelukkig beter voor de wind. De actrice is sinds kort opnieuw verliefd.

Met een romantisch kiekje op het strand van Blankenberge maakte Jasmijn op Instagram bekend dat er een nieuwe liefde is in haar leven. Hoe de gelukkige heet, wil de actrice voorlopig nog niet verklappen, maar in een korte reactie aan onze redactie laat Jasmijn wel weten dat het allemaal nog "heel pril" is en dat de twee in alle rust hun tijd willen nemen om een mooie relatie uit te bouwen . "We kennen elkaar al zes jaar, maar de vonk sloeg pas een paar maanden geleden over. We zijn in elk geval héél gelukkig", klinkt het.

Wervelwind

Voordien vormde Jasmijn vijf jaar lang een koppel met Wout, met wie ze zelfs maandenlang op wereldreis ging, maar eind mei raakte bekend dat de twee een punt hadden gezet achter hun relatie. "We verschillen te veel van karakter", vertelde Jasmijn toen. "Wout is een wervelwind en altijd op zoek naar avontuur. Ik ben rustig en gestructureerd. We zijn als vrienden uit elkaar gegaan en dat voelde voor ons allebei aan als de enige juiste beslissing."

🌊 #uitwaaien #❤️ Een foto die is geplaatst door null (@) op 03 sep 2018 om 18:33 CEST