Nieuwe liefde voor Dorien Leyers

09 augustus 2019

00u00 0 Showbizz Tijdens een evenement van Kipling in Antwerpen, georganiseerd door Tatyana Beloy, verscheen Dorien Leyers (35) gisteren voor het eerst aan de zijde van haar nieuwe vriend Lukasz. Ook haar zoontje Leon (rechtsonder) en Lukasz' kinderen Viktor en Ava waren erbij. "We vormen een nieuw samengesteld gezin", liet de oudste Leyers-dochter glimlachend optekenen.

In 2013 kondigde Dorien op het huwelijk van Sven De Ridder aan dat ze samen met haar toenmalige vriend Wout een kindje verwachtte. Het koppel was toen anderhalf jaar samen. Het is niet duidelijk wanneer de relatie tussen Dorien en Wout precies op de klippen liep. Eerder dit jaar wenste ze hem nog een fijne vaderdag.