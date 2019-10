Nieuwe liefde voor blogster Yentl Keuppens CD

10 oktober 2019

21u00 0 Showbizz Yentl Keuppens (27) is opnieuw verliefd. De blogster, ook bekend van het VIJF-programma ‘Pink Ambition’, heeft haar hart verloren aan Jelte. Al wordt hun prille relatie wel al meteen op de proef gesteld.

Yentl Keuppens weet met haar geluk geen blijf. De blogster is sinds kort samen met Jelte, een jongeman die bij haar in de buurt woont. “Ook hebben we veel gemeenschappelijke vrienden en zo is de bal aan het rollen gegaan”, vertelt Yentl. “Ja, het is zalig om opnieuw verliefd te zijn. Al zijn onze namen Yentl en Jelte best wel verwarrend.” (lacht) En het koppel staat al meteen voor een eerste relatietest: Jelte zit voor zijn werk drie maanden in Sevilla. “Dat was wel eventjes zoeken, maar gelukkig vormt die afstand geen issue. Onze relatie zit goed.”

In mei raakte bekend dat Yentl na 2,5 jaar een punt heeft gezet achter haar relatie met Jeffrey. De blogster verhuisde ook opnieuw van Antwerpen naar haar ouderlijk huis in Diest nadat haar ouders aan zee gingen wonen. Daar kon ze volop werken aan haar nieuw boek ‘Genoeg’, dat later deze maand verschijnt, over haar eetstoornis van enkele jaren geleden.

Maar alleen voelt de blogster zich niet. Onlangs trok Yentl naar Disneyland Paris voor de start van Disney’s Halloween Festival. Naast een ontmoeting met de Disneyschurken, die ook meedoen in de nieuwe show rond zeeheks Urula, kreeg ze zelf de kans om te transformeren in Maleficent. Met bloedrode lippen, bleke teint en een zeer donkere oogschaduw leek Yentl als twee druppels waters op deze gemene heks. Die is vanaf 16 oktober ook te zien is in de bioscoop met ‘Maleficent: Mistress of Evil’, maar dan met Angelina Jolie in de hoofdrol.