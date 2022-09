Nieuwe koning betekent nieuwe hofhouding: topdiplomaat en ex-agent vormen ruggengraat van Team Charles

ROYALTYMet de nieuwe koning neemt ook een nieuwe hofhouding haar intrek in Buckingham Palace. Team Charles wordt geleid door Clive Alderton, een gewezen diplomaat die ook in Brussel aan de slag was. “Hij is geen jaknikker, hij durft een eigen mening te hebben. Charles waardeert dat.” Maar wat gebeurt er dan met de medewerkers van de Queen? En in het bijzonder met vertrouwelinge Angela Kelly, die zo close was met Elizabeth II dat ze een huis op het domein van Windsor kreeg?