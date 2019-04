Nieuwe klacht tegen ‘#LikeMe’-bedenker: “Hij zei dat ik er gewoon van moest genieten” TDS

17 april 2019

09u25

Bron: Nieuwsblad 3 Showbizz Er is afgelopen maandag een nieuwe klacht ingediend tegen B.V.O., de bedenker van de populaire Ketnet-reeks ‘#LikeMe’. “Hij zei dat mijn broek te hoog zat en maakte mijn riem los. Hij zei dat ik er gewoon van moest genieten”, getuigt het slachtoffer in het Nieuwsblad. Het onderzoek is nog steeds lopende, B.V.O ontkent alle beschuldigingen.

Slachtoffer L.B. uit Herentals was al een twintiger toen hij in 2014 voor het eerst in contact kwam met B.V.O. De twee leerden elkaar kennen in pretpark Bobbejaanland, waar de 37-jarige choreograaf met zijn dansschool een Halloweenoptreden gaf. “Ik keek naar hem op omdat hij contact had met artiesten. Dat fascineerde mij. We chatten in die periode veel via Facebook”, aldus L.B.. “Daar vroeg hij om naar speciale chatboxen voor homo’s te gaan, om te testen of ik ook homo was.”

In het voorjaar van 2015 kreeg de jongeman de vraag om bij B.V.O. thuis langs te komen, wat hij ook deed. “Ik had de boot lang afgehouden, maar toen ik op een avond een tijdje moest wachten op mijn trein naar Herentals, dacht ik snel even langs te gaan”, klinkt het. Eens aangekomen werd hij al snel aangerand. “Hij zei dat mijn broek te hoog zat en maakte mijn riem los. Voor ik het besefte, zat hij aan mijn geslachtsdeel. Ik stond aan de grond genageld. Ik vond het niet leuk. Maar hij zei dat ik er gewoon van moest genieten en hij begon mij te masturberen. Ik zei hem dat ik weg wilde. Uiteindelijk gaf hij me een tongzoen en ben ik kunnen vertrekken.”

L.B. heeft nooit juridische stappen gezet tegen de choreograaf. Tot nu dus. “Ik was bang om mijn job te verliezen. Toen ik die alsnog verloor in 2016 wilde ik wel aangifte doen, maar hij kon me steeds overtuigen om niet naar de politie te stappen door zich plots heel lief te gedragen. Maar ik wil dat de waarheid bekend is.”

Geen schadevergoeding

“Ik wil alleen dat hij een gepaste straf krijgt. Door hem heb ik een afkeer gekregen van mannen. Ik durf zelfs niet meer alleen met een man in één ruimte te zijn”, aldus het slachtoffer nog. B.V.O. ontkent tot nu toe alle beschuldigingen. “En dat geldt zeker ook voor deze feiten”, aldus zijn advocaat Nick Heinen.